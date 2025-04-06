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Bakan Yerlikaya: Ramazan Bayramı Tatilinde Hız Denetimleri Sürüyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin hız denetimlerinin devam ettiğini açıkladı. Gündüz bin 271, gece ise 601 radarla denetim yapıldığını belirten Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarındaki önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya: "Ramazan Bayramı tatili süresinde trafik ekiplerimiz hız denetimleri sürdürüyor"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerince gündüz bin 271 gece ise 601 radarla hız denetimleri sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda radar hız denetimleri hakkında bilgi vererek, "Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: Ramazan Bayramı Tatilinde Hız Denetimleri Sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa
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