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Bakan Yerlikaya: "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve...

3. Sayfa Haberleri

Bakan Yerlikaya: "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.

Bakan Yerlikaya: "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya AFAD 3. Sayfa Haberler

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