Haberler

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil İçin Başsağlığı Mesajı

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil İçin Başsağlığı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'milletimizin başı sağ olsun' notuyla yaptığı paylaşımda, "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.