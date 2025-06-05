Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı Habertürk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN YERLİKAYA İLK KEZ AÇIKLADI

Ülkede motokuryelik yapan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişmeyi ilk kez duyuran Bakan Yerlikaya, bundan sonra bu işi yapacak kişilerin lisans almak zorunda kalacağını ifade etti.

"MOTOKURYELERLE İLGİLİ CİDDİ PROBLEMLER VAR"

Bakan Yerlikaya yayında şu ifadeleri kullandı; "Motosiklette kask, eldiven ve ekipman elbisesi ve botun olacak. Bu işin eğitimini alacaksın ve devamlı eğitimini tazeleyeceksin. E-ticaretin olmazsa olması motokurye oldu. Bununla ilgili ciddi problemler geldi.

"MOTOSİKLET DENETİMLERİ YÜZDE 114 ARTIRILDI"

Şimdi 2 ay içerisinde onlar kayda girecek. Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız. 2019'da 866 vefat 2024'de 1484 vefat var motosiklet kullanımından dolayı. Motosiklet denetimini yüzde 114, ceza sistemini yüzde 101 artırdık. 1584 ölüm. Burada en önemli husus kask takmaktır."