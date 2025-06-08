Bakan Yerlikaya: Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya: Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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Bakan Yerlikaya: Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Kemer yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazada 4 kişi yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bakan, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'dan Antalya'da meydana gelen kaza hakkında açıklama

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Kemer yolunda meydana gelen 4 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise hayatını kaybettiği kaza hakkından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yolcu konumundaki A.N.B. olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasını ve motosiklet sürücülerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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