Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y. ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİLRUBA Y. AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'nin neden tutuklandığı sorusuna yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"TUTUKLAMA BİR İSTİSNADIR, TEDBİRDİR"

Bakan Tunç, "Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.'nin tutukluluğuna dün itiraz edilmişti.