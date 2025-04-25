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Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hasar ihbarı hangi ilçelerden geldi?

Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hasar ihbarı hangi ilçelerden geldi?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı İstanbul'da en çok hasar alan ilçeleri açıkladı. Öte yandan Bakan Kurum, 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşların 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TV100 canlı yayınında, İstanbul depremine ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hasar ihbarı hangi ilçelerden geldi?

EN ÇOK HANGİ İL HASAR ALDI?

"Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi" diyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi.

Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız.

Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Karadenizli mütahitlerin yaptığı derme çatma evlerin yarısını niye devlet ödüyor anlamadım. Karadenizli ortaklığı mı bu..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yüzde yüz doğru söylese de inanmam çünkü çed raporu ile toptak kaymasının ne alakası var demişti ( iliçte kendisinin verdiği çed raporu)

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