Haberler

Bakan Kurum İstanbul'da 24 saatte 186 kilogram yağış düştüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Kurum, İstanbul'un 83 yılın en yüksek yağışını aldığını, 24 saatte 186 kilogram yağış düştüğünü ve baraj doluluk oranının bir günde yüzde 7 olduğunu açıkladı. Yağışta 48 toprak kayması, 53 istinat duvarı hasarı ve 9 bin 755 ihbar kaydedildi; 109 hayvan telef oldu.

Bakan Kurum, "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü. Bir günde İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var var. 109 hayvanımız telef oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!

Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte kanlı havalimanı saldırısının yeni görüntüleri
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Ayazağa’da selin iş yerinde neden olduğu yıkım kamerada

İstanbul'dan kabus görüntüleri!