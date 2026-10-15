Haberler

Bakan Kurum, 6 güzergahın kapatıldığını, 40 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Kurum, Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergahın trafiğe kapatıldığını, 40 bin vatandaşın elektrik kesintisinden etkilendiğini ve 9 bin civarında su baskını olduğunu açıkladı. Su baskınlarındaki hasarın en geç Cumartesi günü giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi var, 40 bin vatandaşımız elektrik kesintisinden etkilendi. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: İstanbul imar çetelerine ve beton lobilerine teslim edildi

Gürsel Tekin’den sel sonrası "imar çeteleri" çıkışı
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

Özkan Uğur'suz MFÖ ne olacak derken sürpriz karar geldi
Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

Barcelona yenilgisi sonrası düğmeye bastı! 4 isme şok

İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı
İşte İstanbul'daki selde son durum

İşte İstanbul'daki selde son durum
Ayazağa’da selin iş yerinde neden olduğu yıkım kamerada

İstanbul'dan kabus görüntüleri!

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hatayla cebinizde 600 bin çıkabilir