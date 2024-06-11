Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen magandalara tepki: Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz

İstanbul'da siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın gitmesine izin vermedi. Ambulans şoförü ise çaresiz kalarak hastayı göstermek zorunda kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anların görüntülerini paylaşarak magandalara tepki gösterdi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESİP HESAP SORDULAR

Kadıköy Bostancı'da meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü ise çaresiz kalarak aracın kapısını açtı ve hastayı motosikletli magandalara gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

"BU İKİ ŞAHISTA İNSANLIK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda magandalara "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." sözleriyle sert tepki gösterdi.