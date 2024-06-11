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Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen magandalara tepki: Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz

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İstanbul'da acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü kesen 2 kişi "Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın gitmesine izin vermedi. Ambulans şoförünün hastayı göstermesi üzerine yol veren magandalara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul'da siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın gitmesine izin vermedi. Ambulans şoförü ise çaresiz kalarak hastayı göstermek zorunda kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anların görüntülerini paylaşarak magandalara tepki gösterdi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESİP HESAP SORDULAR

Kadıköy Bostancı'da meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü ise çaresiz kalarak aracın kapısını açtı ve hastayı motosikletli magandalara gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

"BU İKİ ŞAHISTA İNSANLIK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda magandalara "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." sözleriyle sert tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Metehan Eryilmaz:

Ambulansa muhtaç olacak duruma getirmek lazım bu ikisini

76
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ARSLANOĞLU Hakan:

Daha sonra da 2 maganda Ambulansa muhtaç olduklarında, ambulansın önüne masa atıp 4 kişi okey oynayacak.

yanıt27
yanıt1
Tim Cahill:

Evet yaza peşlerinde yakalar ve daha sonra denetimli serbestlikte serbest kalabilirler

40
1
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Güven önemlş:

uyutulmalı

35
0
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Sefa:

muhtemelen özcan bu arkadaki de tokmakçısı.

26
0
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Ahmet AKGÜL:

gün yüzü görmesinler. bir adet ambulans parası bedeli kadar cezada ödesinler. ülkede adaletli ceza ne zaman göreceğiz?

16
0
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bekir yapici:

halk zaten yeterince tepki veriyor ve ikdidar ve yönetenler olarak sizin tepki vermenizi degil bu gibi olaylari önlemenizi hak edene hak ettigi cezalarin verilebilmesi icin gerekli caydirici kanunlari cikarmanizi bekliyor.

15
0
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emin gormecikli:

inşallah birgün ambulansa sen düşersin oda hastaneye yetişemez ölürgidersin

10
0
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Hasan Demirtas:

bunlar oyun peşindeler.oyunu iyi oynayan kazanır.devletle oyun olurmu?

7
0
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mertcee27:

Bunları hücreye atacaksın ve tıbbi ilaç destek konusunda hak mahrumiyeti uygulayacaksın.

2
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