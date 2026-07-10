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Bakan Gürlek: "Yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretine karşı etkin mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu operasyonlarında 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini, 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içerisinde etkin mücadele yürüttüğünü belirterek, operasyonlarda görev alan tüm kurumlara teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetleri, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ile gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm birimleriyle etkin mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini aktaran Gürlek, kripto para hesaplarına yüksek tutarlarda para aktarıldığının, bu paraların USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiğinin ve bu yolla suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına yönelik 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini belirtti.

Gürlek, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktararak, başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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