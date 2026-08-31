Adalet Bakanı: En Önemli Konu Yargının Hızlandırılması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması" dedi.

Bakan Gürlek, Ankara Batı Adliyesini ziyaret ederek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Gürlek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını dile getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor" dedi.

Bakan Gürlek 'Alo Adalet 135'in 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceğini de belirtti. Kendisinin de uygulamadan gelen bir bakan olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, yargılamaların uzun sürmemesi için yapılan çalışmaları önemsediğini vurgulayarak, "Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım" tavsiyesinde bulundu.

Bakan Gürlek davaların uzamasına sebep olan bilirkişi uygulamasıyla ilgili 12. Yargı Paketi'nde düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Vatandaşların davaların geç bitmesinden ve dosyaların sürüncemede kalmasından mağdur olmaması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, "Türkiye'deki şu anda en önemli sorun yargının uzaması. Bunu da el birliğiyle çözeceğiz inşallah en kısa zamanda" dedi.

"Kararın uzun sürmesi mağduriyet oluşturuyor"

Bakan Gürlek, yargı sisteminin her zaman birbirini kontrol ettiğini ifade ederek, "İstinafa gidiyor, Yargıtay'a gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Ben hepinize ayrı ayrı mesleğinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'nde hizmete başlayan büroda görev alan personelle sohbet etti, birim amirlerinden süreçle ilgili bilgi aldı.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı