Bakan Gürlek'ten Şehit Savcı Kiraz'a Anma

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıl önce görevinin başında şehit edilen Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın bundan 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Gürlek, Kiraz'ı andığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"O gün, kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ile demokratik hukuk devletimizin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatımız hedef alındı. Adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarımız ise teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdü. Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

Forma yırtıldı, küfürler havada uçuştu! Komşuyu karıştıran olay
Uçağı New York'ta kaza yapan Air Canada'nın CEO'su istifa kararı aldı

Air Canada CEO'sunun istifa sebebine inanamayacaksınız
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı