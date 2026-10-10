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Bakan Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı, 60 dosya çözüldü

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Adalet Bakanı Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlığa kavuşturulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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