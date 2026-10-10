Bakan Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı, 60 dosya çözüldü

Bakan Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı, 60 dosya çözüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlığa kavuşturulduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı