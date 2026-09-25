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Bakan Gürlek, fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. 45 şüpheli tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 12'si için yakalama başlatıldı; gözaltındaki 14 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek: " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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