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Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde;

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Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 6 kişinin ölümüyle ilgili dosyaların aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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