Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde;
Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 6 kişinin ölümüyle ilgili dosyaların aydınlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı