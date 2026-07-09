Haberler

Bakan Göktaş'tan MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret

Bakan Göktaş'tan MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir temasları kapsamında MHP İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valilik ziyaretinin ardından programına devam ederek kısa süre önce göreve gelen MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret etti. MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki parti üyeleri, Bakan Göktaş'ı kapıda karşılayarak çiçek takdim etti. Karşılamanın ardından Başkan Sezer, Bakan Göktaş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kentteki genel çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Rojin'in babası: Yeni avukatlar, daha önce yapılmayan bütün incelemeleri ele alacak

Rojin dosyasında babası duyurdu: Önemli gelişmeler yaşıyoruz
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu