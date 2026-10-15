Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır.
Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı