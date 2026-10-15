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Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır."

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Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır.

Bakan Çiftçi: "Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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