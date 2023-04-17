Bakan Bozdağ'a, Balıkgöl'de sürpriz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Balıkgöl'de vatandaşlar ile sohbet ederken süpriz ile karşılaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Balıkgöl'de vatandaşlar ile sohbet ederken süpriz ile karşılaştı.

Bakan Bozdağ'ın yanına gelen Muhammed Furkan ve Hamza isimli kuzenler "Bakanım, Şanlıurfa'ya hoşgeldiniz. Biz sizinle akrabayız" dedi.

Bu sözler karşısında şaşıran Bakan Bozdağ "Nasıl akrabayız?" diye sorunca çocuklar "Sizin soyadınız Bozdağ bizimki de Bozdağ"diye cevap verdi.

Bozdağ, "Evet akrabayız, hepimiz Adem Babamızın çocuklarıyız, oradan akrabayız. Din kardeşiyiz, Muhammed'in ümmetiyiz, oradan da akrabayız. Çift akrabayız" diye karşılık verdi. - ŞANLIURFA