Bahreyn: "İran'ın saldırılarında 1 BAE askeri hayatını kaybetti"

Güncelleme:
Bahreyn savunma kuvvetleri, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca Bahreyn ve BAE askerlerinden bazıları yaralandı.

İran'ın ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırıları sürüyor. Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılara karşı Bahreyn güçleriyle birlikte ortak operasyonlara katılan 1 BAE askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi. BAE Silahlı Kuvvetlerine ve ölen askerin ailesine taziye dileklerinin iletildiği aktarıldı. Ayrıca bazı Bahreyn ve BAE askerlerinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi. Ordunun Bahreyn hava sahasını, karasularını ve topraklarını devam eden tehditlere karşı savunmaya bağlı olduğu vurgulandı.

"153 füze ve 301 İHA engellendi"

Yapılan ayrı bir açıklamada ise hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 153 füze ve 301 insansız hava aracını engelleyerek imha ettiği bildirildi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
