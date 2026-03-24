Bahreyn: "İran'ın saldırılarında 1 BAE askeri hayatını kaybetti"

Bahreyn ordusu, İran saldırıları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'ın ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırıları sürüyor. Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılara karşı Bahreyn güçleriyle birlikte ortak operasyonlara katılan 1 BAE askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi. BAE Silahlı Kuvvetlerine ve ölen askerin ailesine taziye dileklerinin iletildiği aktarıldı. Ayrıca bazı Bahreyn ve BAE askerlerinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi. Ordunun Bahreyn hava sahasını, karasularını ve topraklarını devam eden tehditlere karşı savunmaya bağlı olduğu vurgulandı.

"153 füze ve 301 İHA engellendi"

Yapılan ayrı bir açıklamada ise hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 153 füze ve 301 insansız hava aracını engelleyerek imha ettiği bildirildi. - MANAMA

