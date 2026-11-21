Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın sivil endüstriyel tesise hava saldırısını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın sivil endüstriyel bir tesise hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında saldırının hedefinin sivil endüstriyel tesis olduğu belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın bir sivil endüstriyel tesise yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı