Bahreyn'de otele saldırı

Güncelleme:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki Crown Plaza Hotel'in bir saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının maddi hasara neden olduğu, ancak can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi.

İran ile ABD-İsrail ortaklığı arasında dün başlayan çatışmalar bölge ülkelerine de sıçradı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırının maddi hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
