Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti - Haberler

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Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti

Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyla konuştu.

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Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti

BURSA - Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyla konuştu. Bahçeye atılan karpuz çöplerinde yemek arayan ayı, kimseye zarar vermeden ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.

Uludağ Milli Parkı'nda insanların oturduğu bahçeye biranda ayı geldi. Panik yapmayarak ayıyla konuşan bir kişiyi görenler ise şaşkına döndü. Bahçeye atılan karpuz çöplerinden bir süre yemek arayan ayı, geldiği ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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