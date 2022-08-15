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Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı

Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı

Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kenevir yetiştirerek sattığı tespit edilen 1 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kenevir yetiştirerek sattığı tespit edilen 1 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kimliğini belirledikleri Hacı Mustafa B.'yi (22) takibe aldı. Şahsı ve oturduğu müstakil evi teknik ve fiziksel olarak 2 gün boyunca takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. Müstakil eve yapılan aramada, evin bahçesinde 30 kök kenevir, evdeki aramada da 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Hacı Mustafa B., sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyurt Jandarma Aksaray Kenevir 3. Sayfa Haberler

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