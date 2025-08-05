Bahçesinde Armut Toplarken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Bahçesinde Armut Toplarken Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Bulancak ilçesinde armut ağacından düşen 64 yaşındaki Kerim Aksoy, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçesindeki armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Ucarlı Mahallesi Yıldız Sokak'ta, bahçesinde armut toplarken dengesini kaybeden 64 yaşındaki Kerim Aksoy, yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Kerim Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi, incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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