Bahçeşehir'de Eşini Vuran Şahıs Kendini Tehdit Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, olay yerinde kendisine silah dayayarak teslim olma şartı koydu. Polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs ardından silahı kendi başına dayarken, olay yerine gelen polis özel harekat ekiplerinin şahsı ikna çabası sürüyor.

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, eşini silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçmak istediği sırada kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Silahı kendi kafasına dayayan şahıs, eşi hayattaysa teslim olacağını, değilse kendi kafasına sıkacağını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.