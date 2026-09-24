Haberler

Bahçesaray'dan H.D. perikardit tanısıyla helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçesaray'dan H.D. perikardit tanısıyla helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde perikardit tanısıyla tedavi gören 28 yaşındaki H.D., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, zorlu coğrafi şartlar nedeniyle hastayı Bahçesaray'dan Van'a nakletti.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde perikardit tanısıyla tedavi gören 28 yaşındaki H.D., ileri teşhis ve tedavi amacıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan H.D. isimli kadın yapılan tetkikler sonucunda perikardit tanısı konuldu. Hastanın durumunun ileri düzeyde takip ve müdahale gerektirmesi üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Zorlu coğrafi şartlar ve zamanla yarışılan süreç nedeniyle devreye sokulan Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, Bahçesaray'dan kalkış yaparak hastayı Van'daki merkeze nakletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Uyuşturucuyu vale ücreti kılıfıyla satmışlar! İstanbul'da 34 saatte 187 gözaltı, 30 tonluk üretim engellendi

Araçlarını valeye bıraktılar, uyuşturucuyla teslim aldılar!
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Yalova semalarında denize uzanan hortum İstanbul'dan görüntülendi! 5 dakika boyunca net şekilde izlendi

Gökyüzünden denize uzandı! O anlar İstanbul'dan kaydedildi
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek! Gözler vereceği ifadede

Cezaevindeki ölümün sırrını hırsız çözecek