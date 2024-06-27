24 saat geçmeden 2'nci olay! Bahçelievler'deki 4 katlı binanın çatısı çöktü

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken herhangi bir can kaybı veya yaralının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

GECE SAATLERİNDE DE BAŞKA BİR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada ise saat 04.45 sıralarında kısmi çökme meydana gelmişti. Deprem oluyor zannederek kendileri sokağa atan vatandaşlar korkuya kapılırken olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı.

SONRADAN 4 KAT DAHA EKLENMİŞ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada çöken binanın 1980 yapımı olduğu ve 4 katlı olarak inşa edildiğini ifade ederek 1994'te 3 kat daha yapıldığını ifade etmişti.

24 SAATTE 2 AYRI BENZER OLAY

Aynı ilçede aradan daha 24 saat geçmeden meydana gelen 2'nci çökmenin ardından vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. Akıllara ise "Durduk yere çöken binalara depremde neler olur?" sorusu geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.