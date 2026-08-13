Bahçelievler'de Yola Beton Döken Mikser Kamerada
Bahçelievler’de yola beton dökerek ilerleyen mikser, kameraya yansıdı.
Bahçelievler'de yola beton dökerek ilerleyen mikser, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler istikametine seyir halinde olan 06 DIL 22 plakalı beton mikserinden yola beton döküldüğü görüldü. Araçtan beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı