İstanbul'da 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu madde imalinde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
  • Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 2 adet hap üretim makinesi, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

YÜZ BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yenilik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler'de bir adrese operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
