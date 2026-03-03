Haberler

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açılan olaya ilişkin şüpheli sayısı 5'e yükseldi

Güncelleme:
Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ile girdikleri çatışmanın ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayda 2 jandarma personeli yaralandı, 3 kişi ise firari konumda.

Bahçelievler'de uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişilerle, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. 1 şahsın savcılık işlemleri sürerken, 5 şüpheli 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bahçelievler Metin Sokak'ta 28 Şubat günü saat 22.00 sıralarında, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, 3 şüphelinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edilmişti. Bölgede konuşlanan JASAT ekiplerini gören 3 şüpheli ateş açmış ve çıkan sıcak çatışmada 2 jandarma personeli yaralanmıştı. Şüphelilerden H.K. (17) ve O.I. Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalanırken, 3'üncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi

Yürütülen soruşturma sürerken, olay yerinden kaçan şüphelinin yanı sıra 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Burada savcılık ifadeleri tamamlanan 4 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'kamu görevlisini görevi sebebiyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen diğer şüpheli H.K.'nin ise üzerine atılı toplam 3 suç yönünden tutuklanması talep edildi. SSÇ ve diğer şahısların hakimlik işlemleri sürerken, olaya ilişkin 3 şahsın firari konumda olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay anında gözaltına alınan O.I., işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. 3 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

