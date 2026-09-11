Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonu: 11 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 4 kilo 270 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 958 gram metamfetamin, 2 kilo 565 gram eroin, 500 gram beze emdirilmiş narkotik madde, 299 gram narkotik madde ve 20 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram katkı maddesi, tüp ve elek ile 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakit paraya el konuldu.

Operasyonda toplam 11 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı