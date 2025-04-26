Bahçelievler'de Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Bahçelievler'de motosiklet alev alev yandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karadeniz isimli bir şahıs, 34 ENM 763 plakalı kiralık motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından duman çıktı. Dumanları fark eden Karadeniz, yol üzerinde durdu ve motosikletten indi. Kısa süre içinde motosiklet alev aldı. Etrafı dumanlar kaplarken, Karadeniz en yakın iş yerinde yangın tüpü aldı. Karadeniz, alev alev yanan motosiklete yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.