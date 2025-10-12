Haberler

Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı! O anlar kamerada

Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı! O anlar kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de bir pitbull cinsi köpek, sahibine saldırdı. Köpeğin sahibinin kolunu ısırdığı olayda, bir vatandaşın su dökerek müdahale ettiği görüldü. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, köpek de yetkililer tarafından yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Megakentte pitbull cinsi köpek dehşeti yaşandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bir kişi yanında pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı. Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı.

O ANLAR KAMERALARDA

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.