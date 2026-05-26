Haberler

Bahçelievler'de imama saldıran şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler Siyavuşpaşa Camii'nde temizlik yaparken imam S.B.'yi yumruklayarak yaralayan F.C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de camide temizlik yaptığı sırada imamı darp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Mayıs tarihinde saat 11.03 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami imamı S.B. (51), camide bulunduğu sırada F.C.Y. (38) isimli şahsın saldırısına uğradı. Yumruklu saldırı sonucu yaralanan imam için ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli F.C.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.C.Y. adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı

Jhon Duran aldığı haberle yıkıldı

Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor

Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti