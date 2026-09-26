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Bahçelievler'de bariyere çarpan otomobilde arka koltuktaki kişi yaralandı

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Bahçelievler'de bariyere çarpan otomobilde arka koltuktaki kişi yaralandı
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Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre virajı alamayarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ve ön koltuktaki yolcu yaralanmazken arka koltukta bulunan bir kişi yaralandı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de seyir halindeki otomobil sürücüsü, virajı alamayıp yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 DHB 949 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile ön koltukta bulunan yolcu yaralanmazken, arka koltukta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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