Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Bahçelievler'de Asker Eğlencesinde Tehlikeli Trafik Hareketleri

Bahçelievler'de Asker Eğlencesinde Tehlikeli Trafik Hareketleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de asker eğlencesi sırasında trafiği tehlikeye atan 6 kişi gözaltına alındı ve toplam 19 bin 66 TL ceza kesildi. Şahıslar, sosyal medyada yayınlanan tehlikeli hareketleri nedeniyle yakalandı.

Bahçelievler'de, asker eğlencesi yaparak trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslara toplam 19 bin 66 TL ceza kesildi.

Bahçelievler Yenibosna'da asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup, trafiği tehlikeye düşürerek yolu kapatmıştı. Gruptaki bazı kişiler araçların camlarından çıkarak akan trafikte ilerlediği anlar sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada tespit edilen U.Ç, A.K, A.P.D, A.K, F.K.D, ve S.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara 'Yönetmeliğe aykırı nitelikte ve ölçüde plaka takmak', 'İzin almadan reklam veya yazı bulundurmak', 'Konvoy yapmak', 'Ses cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak', 'Emniyet kemeri takmamak' maddelerinden toplamda 19 bin 66 TL para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
img

Kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı
img

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.