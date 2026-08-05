Bahçelievler'de 5 Katlı Bina Çöktü

Bahçelievler'de 5 katlı boş bir bina çöktü. Yaralının olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bugün boşaltılan 5 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Bina içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı