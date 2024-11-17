Bahçelievler'de 5 Katlı Binada Korkutan Yangın

Bahçelievler'de korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Çelik Hançer Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak.