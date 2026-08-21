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Minibüs Bahçeye Daldı, Alev Aldı: Hortumla Söndürüldü

Minibüs Bahçeye Daldı, Alev Aldı: Hortumla Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, bir evin bahçesine girdikten sonra alev aldı. Ev sahiplerinin musluk hortumuyla müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bir evin bahçesinden içeriye giren ve bir anda alev alan minibüs, ev sahiplerinin musluk hortumuyla yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

Kaza, Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 32 HY 153 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girdi. Ardından duvara çarparak durabilen minibüste bir anda yangın çıktı. Yangın minibüsün girdiği evin sahiplerinin musluk hortumuyla yaptığı müdahale sonrası söndürüldü. Ev sahiplerinin hızlı müdahalesi, alevlerin çevredeki yapılara ve bahçedeki diğer alanlara sıçramasını önledi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ciddi miktarda madde hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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