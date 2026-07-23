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Çankırı'da bahçedeki örtü yangını eve sıçramadan söndürüldü

Çankırı'da bahçedeki örtü yangını eve sıçramadan söndürüldü
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Çankırı’da bir evin bahçesinde çıkan örtü yangıı itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Çankırı'da bir evin bahçesinde çıkan örtü yangıı itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak eve sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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