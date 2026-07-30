Haberler

Bahçe yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü

Bahçe yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında bir çok sayıda ağaç zarar gördü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında bir çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyü'ndeki bir bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

Korkunç son, ot biçme makinesiyle geldi
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü

Seyir tepesindeki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler