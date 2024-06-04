Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti

Yüksek karlı özel fon vaadiyle futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan, haftalardır aynı koğuşta kalıyor. Birlikte kalan ikili arasında kavga çıktı.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Seçil Erzan kendisine sürekli "dolandırıcı" diye hitap eden Nihal Candan'a tepki gösterdi. Sinirlenen Erzan, "Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın" diye karşılık verince Candan da ses tonunu yükselterek "Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı" diye bağırmaya başladı. Seslerin ardından koğuşa giren infaz koruma memurları ikiliyi sakinleştirdi. Yaşanan tartışmanın ardından Seçil Erzan, Bahar Candan'dan şikayetçi oldu ve tutanak tutuldu.

Geçtiğimiz sene tutuklanan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye olduktan sonra sık sık cezaevine kurallarının dışına çıkmaya çalıştığı ve uyarı aldığı da konuşulanlar arasında. Candan geçtiğimiz günlerde kendisine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Bahar Candan tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürülmüştü.