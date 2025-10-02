Haberler

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarının etkinleştirilmesi ve paydaşlar arası iş birliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılığının azaltılması, paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Sağlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya bütün kurumların amirleri, emniyet, jandarma ve üniversite rektörleri katıldı. Balıkesir İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı doğrultusunda yapılan faaliyetlerin sunumunun gerçekleştirildiği toplantıda bağımlılık alanındaki çalışmaların koordinasyon ve işbirliği artırılarak devam ettirilmesine karar verildi. - BALIKESİR

