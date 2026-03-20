Bağcılar TEM'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ önünde, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sevk edilirken, otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı