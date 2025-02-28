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Bağcılar'da yasaklı pitbull saldırısı: O anlar kameralarda

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Bağcılar'da yasaklı pitbull cinsi köpek, vatandaşlara saldırdı. Olayda pitbull cinsi köpek bir kişinin bacağını ısırırken; saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek vatandaşlara saldırdı. Vatandaşların saldıran köpekten kurtulma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi başıboş köpek vatandaşlara saldırdı. Saldırgan köpek bir vatandaşı bacağından ısırırken, etrafta bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Bir kişi köpeğin kuyruğundan çekerken, diğeri kürekle vatandaşı saldırıdan kurtarmaya çalıştı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yerde yatan vatandaştan uzaklaşan köpek orada bulunan diğer vatandaşlara da saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı pitbull saldırısı: O anlar kameralarda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHülagü:

Böyle bir anda o küreği köpeğin sahibinin boynuna vurmak suç olur mu ?

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