Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 181 gram ilaç ham maddesi, 8 bin 200 adet doluma hazır sentetik ecza hap, 212 gram has altın, 39 adet çeyrek altın, 23 adet tam altın ve 150 euro ele geçirildi.

Bağcılar Fatih Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'nde bugün, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda R.E. (40) ve K.A. (37) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 181 gram ilaç ham maddesi, 8 bin 200 adet doluma hazır sentetik ecza hap, 212 gram has altın, 39 adet çeyrek altın, 23 adet tam altın, 150 euro ele geçirildi.

Şahıslar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı