Kırmızı ışıkta geçen cip yayaya çarptı! Kaza sonrası ortalık boks ringine döndü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.
Bağcılar'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
ARACIN ÇARPTIĞI YAYA İLE SÜRÜCÜ KAVGA ETTİ
Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa