Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Şahıs Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak kaçtı. Yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı sitenin önünde yürüyen Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyürken, şahıs yanındaki silahla Muharrem Yılmaz'ı vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz yere yığılırken, saldırgan motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgeyi şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede çalışma yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL