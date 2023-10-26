2 arkadaşın silahla oyunu kanlı bitti! Başına mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

Bağcılar'da evine çağırdığı arkadaşını silahla şakalaşırken öldürdü. Gözaltına alınan çocuk, polis merkezine götürülürken ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli TIP Kurumu morguna kaldırıldı.

MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre İnan C. (17) arkadaşı olan Uğur Taha Daştan'ı (17) evine davet etti. Daştan eve geldiğinde iki arkadaş evde bulunan silah ile şakalaşmaya başladı. İnan C.'nin elinde bulunan silah bir anda ateş aldı ve silahtan çıkan mermi Daştan'ın başına isabet etti. Bir anda yere yığılan arkadaşını gören İnan C. durumu sağlık ekiplerine bildirirken abisinden de yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Taha Daştan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yatağın üzerinde duran silaha el koydu. Arkadaşını öldüren İnan C.'de Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve ceset üzerinde gerekli incelemelerinin ardından Uğur Taha Daştan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnan C. ile irtibat kurup kurmadığını tespit etmek için polis ekipleri ölen kişinin cep telefonunu da incelemeye aldı.